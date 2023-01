Adamari López está demostrando que ella es bella natural

Luego del polémico mensaje que fue considerado una indirecta para la novia de Toni Costa, ahora se destapa

La conductora de ‘Hoy Día’ mostró que ella tiene su cuerpo ‘al natural’

Adamari López provocó mucha polémica esta semana ante la grabación de un video en cuyo audio critica a las mujeres que la tunden por su cuerpo, a lo que ella estuvo acostumbrada por un buen tiempo hasta que se cansó y logró su escultural silueta actual, pero la gente pensó que el trasero al que se refería la conductora de ‘Hoy Día’ en el mensaje era para la novia de Toni Costa y la gente gozó con la supuesta indirecta.

Aunque muchas ocasiones, la boricua ha dicho que sus grabaciones no tienen dedicatoria, siempre coincide en poner mensajes que pudieran caer a la perfección con su ex Toni Costa o incluso con la novia Evelyn Beltrán, por lo que ya se ha desatado una guerra de indirectas a través de las redes sociales, pero ahora, Adamari López dejó claro que su cuerpo es ‘natural’ y no operado.

La conductora de ‘Hoy Día’ luce espectacular

Mientras a la novia de Toni Costa le ‘llueven’ comentarios de que ya no se opere porque se le está haciendo una obsesión, Adamari López presume que a base de ejercicio y alimentación, así como otras disciplinas puede conseguir un cuerpo natural y no ha dudado en presumir lo que ha trabajado, cosa que deja atónitos a muchos.

Cuando hace meses se realizó una sesión en la playa con un elegante traje de baño en dos piezas, que complementó con un sombrero y unos zapatos, la gente le aplaudió su constancia y la imagen que maneja a sus 50 años de vida, pues se ve mucho más joven y mejor que nunca, pero ahora decidió llamar la atención con otra sensual foto.