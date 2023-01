La situación causó preocupación entre los cientos de migrantes que fueron enviados a México por parte de las autoridades de la frontera. De acuerdo con el New York Post, los principales campamentos se encuentran en la estación de autobuses del centro y la Iglesia del Sagrado Corazón y operaban como refugio hasta hace dos días, cuando se desmantelaron.

A horas de la llegada del presidente Joe Biden a El Paso, Texas, reportan desmantelamientos de varios campamentos de migrantes y aseguran que son las autoridades quienes han comenzado a derribarlos y enviarlos a la frontera con México , según informó el portal de noticias New York Post.

Los reportes indicaron que las autoridades enviaron alrededor de seis autobuses con destino a Ciudad Juárez y en el interior, viajaban migrantes, la mayoría de nacionalidad venezolana, el sábado 7 de enero, indicó el New York Post. Pero, eso no fue todo, desafortunadamente algunos migrantes fueron transportados a pie y dirigidos por elementos de la Patrulla Fronteriza.

Tras darse a conocer “la limpieza” que organizaron las autoridades ante la llegada de Joe Biden, el Sindicato de la Patrulla Fronteriza -entre otros- no dudaron en contestar en contra de esta situación y declarar que todo se debe al presidente demócrata. Por ello, le hacen la sugerencia de que aterrice en Iowa y será lo mismo.

¿Marchan en favor a los migrantes?

Varios cientos de personas marcharon por las calles de El Paso el sábado por la tarde, y cuando llegaron a un grupo de migrantes acurrucados frente a una iglesia, les cantaron “no están solos”, detalló la agencia The Associated Press. En las imágenes, se observan las banderas que se izaron en su honor y no dudaron en mostrar su apoyo.

Alrededor de 300 migrantes se han refugiado en las aceras frente a la Iglesia del Sagrado Corazón, algunos de ellos temerosos de buscar refugios más formales, dicen los activistas, en medio de nuevas restricciones destinadas a acabar con los cruces fronterizos ilegales. Esta es la escena que se presentará al presidente Joe Biden, aseguró The Associated Press. Archivado como: Campamentos migrantes visita Biden