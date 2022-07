De acuerdo a la información reseñada por The Associated Press, un deslizamiento de un cerro registrado la tarde del jueves en uno de los extremos de un pueblo de los Andes afectó alrededor de 150 casas, anunciaron las autoridades. De momento se desconoce si hay víctimas.

El pánico y la desesperación se apoderaron de los vecinos del distrito afectado

Según a lo que The Associated Press difundió respecto a la terrible tragedia en donde familias resultaron duramente dañadas, por la noche, el presidente Pedro Castillo tuiteó que lamentaba “lo sucedido en el distrito de Chavín de Huántar, mi solidaridad con las familias y personas que resulten afectadas. He dispuesto que de inmediato que el Ministerio de Defensa e Indeci acudan a la zona para atender la emergencia”.

Sin duda alguna el pánico y la desesperación se apoderaron de los vecinos del distrito de Chavín de Huántar, ubicado a dos horas de Huaraz, capital de Áncash, Perú al momento de observar como decenas de casas eran cubiertas con tierra y escombro debido al inesperado deslizamiento del cerro Cruz de Shallapa. Archivado como: Deslizamiento de cerro Perú.