Confirman tragedias por fuertes lluvias

El clima ‘no da tregua’ en muchas partes del mundo

Dan informe del huracán que azota en México

Un deslave provocado por las fuertes lluvias caídas en una remota región del suroeste de Uganda causó al menos 15 muertos, dijo la Cruz Roja de Uganda el miércoles. Lo peor de todo fue quiénes fueron las víctimas de este deslave que ha sido calificado de desastre.

La mayoría de las víctimas son “madres y niños”, explicó el grupo, que calificó el deslave registrado en el distrito de Kasese como un desastre, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press. Informan lo que es habitual en esta zona fronteriza donde ocurrió el deslave.

La zona del deslave es ‘riesgosa’ durante las lluvias

Kasese, que está cerca de la frontera con República Democrática de Congo, tiene tendencia a sufrir aludes letales durante la temporada de lluvias, de acuerdo con The Associated Press. La policía ugandesa y otras autoridades no realizaron comentarios de inmediato.

Por su parte, en México el huracán Kay cobró fuerza en el océano Pacífico el miércoles y empezó a arrojar fuertes lluvias sobre la península mexicana de Baja California. Los vientos máximos sostenidos de Kay alcanzaban los 155 kilómetros por hora (100 millas por hora) y se prevé que en los próximos días llegará al centro de la península.