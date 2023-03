Sin embargo, fue el pasado mes de noviembre de 2022 cuando Rebecca Jones publicó un momento muy lindo junto a su hijo al anochecer, y se trata de una imagen en la que pudieron compartir algo que no sabían, sería la última foto de la actriz en Instagram con su joven Maximiliano quien se mostró desolado en su funeral.

Son pocas las fotografías en su cuenta de Instagram que Rebecca Jones publicó de su hijo Maximiliano Camacho de 33 años y que se dedica a la música, en su mayoría imágenes de cuando era un niño, pues aparentemente el joven es muy privado con su vida y casi no deseaba aparecer en los reflectores junto a sus famosos padres.

Según la vocera de prensa de Rebecca Jones, fue la misma actriz la que dejó todo listo para su funeral lo que dejaba entrever que ella ya esperaba el fatal desenlace, sin embargo eso no exime a sus seres queridos del gran dolor por el que atraviesan, puesto que era muy apoyada y amada por todos más aún en su etapa tan complicada de salud en los últimos años.

Los comentarios en el video se solidarizaron por el difícil momento que atraviesa el hijo de Rebecca Jones: “El Sr Camacho protege a su hijo , quien enfrenta un gran dolor por la pérdida de su madre!”, “Puede que para algunos se vea mal que el señor Camacho e hijo no se detuvieran a atender a la prensa. Pero, que rayos le van a preguntar”, “La prensa debe respetar, porque el dolor que siente cada persona en un duelo no tiene palabras”.

Al ver cómo la prensa los grababa saliendo de la funeraria, Maximiliano, hijo de Alejandro Camacho y Rebecca Jones quien llevaba una playera blanca y un gorro color salmón, se agachó para que nadie viera su cara en tan difícil momento, mientras por su parte, su famoso papá visiblemente afectado optó por saludar con la mano a los medios de comunicación pero no se detuvo y continuó manejando.

¿Una falta de respeto?

La gente consideró que la actitud del hijo de Alejandro Camacho y Rebecca Jones no era para menos por el difícil momento que está atravesando, por lo que la gente exigió que se respetara su duelo: “Si en esos momentos a uno le duele todo y uno no quiere nada más que tratar de aguantar los sentimientos”, “Ay no deben ser imprudentes los reporteros. Deben comprender el dolor de la familia, respeten”.

Más personas opinaron: “Que descanse en Paz Rebeca Jones Consuelo para la familia y amigos”, “Por qué no dejar que pasen su duelo sin acosarlos ya es bastante el dolor que se siente cuando se muere un ser querido!”, “La prensa debería entender esos momentos darles su espacio..”, “Imprudentes son momentos difíciles”, “Es un momento muy difícil y doloroso, no tienen por qué dar entrevistas, se debe respetar su dolor, que descanse en paz Rebeca”, se puede leer. AQUÍ EL VIDEO DEL HIJO DE REBECCA JONES Y ALEJANDRO CAMACHO.