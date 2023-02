“Dios me ha dado permiso de seguir existiendo. No quiero que dejen de creer en mí, los quiero mucho, les mando un abrazo a todos y que a cada uno de ustedes Dios los bendiga”, agregó la intérprete comunicando su estado de salud. ARCHIVADO DE: Paquita la del Barrio audio

Más adelante en su discurso, la cantante compartió unas palabras con el público agradeciendo todo el cariño que han recibido en los últimos días. “Les agradezco muchísimo a toda esa gente que ha estado al pendiente de mí, pero ya ven, me escapé no sé si del cielo o del infierno”, expresó en un video, en el que sólo se escuchaba su voz.

Paquita la del Barrio audio: ¿Está a punto de morir?

“Yo ya me escapé, no sé si del cielo o del infierno. Realmente no les puede decir, pero Dios me ha dado permiso para seguir existiendo. No quiero que dejen de creer en mí. Les quiero mucho. Les mando un abrazo a todos. Dios los bendiga, hasta pronto”.

Esa parte del audio dada a conocer en redes sociales ha causado preocupación, pues sus palabras haciendo referencia al cielo y al infierno. Aunque no está claro que es lo que pasa exactamente con la salud de la cantante mexicana.