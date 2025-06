Trump defiende su desfile militar y desata controversia nacional

Según informa la agencia EFE, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica este sábado al encabezar un desfile militar sin precedentes en Washington.

La celebración, que conmemoró los 250 años del Ejército estadounidense, incluyó tanques, paracaidistas, helicópteros y un espectáculo de fuegos artificiales.

El mandatario justificó el evento con un argumento nacionalista: “Ya era hora de que Estados Unidos celebrara sus victorias”.

Aunque Estados Unidos no acostumbra a realizar este tipo de demostraciones militares, Trump insistió en que otras naciones lo hacen y que su país debía seguir el ejemplo.

Planes roared over D.C. on Saturday, tanks rolled along the National Mall, brass bands resounded and thousands of soldiers marched past cheering crowds, as the Army put on the largest show of military might in the capital in more than three decades. https://t.co/xolajZCkNy pic.twitter.com/nsqZgB66e2

— The Washington Post (@washingtonpost) June 15, 2025