Macy’s cierra su tradicional desfile de Thanksgiving 2025 con un espectáculo lleno de música y celebridades
Publicado el 11/27/2025 a las 13:46
- Desfile reunió grandes celebridades
- Santa claus cerró celebración
- Música destacó en Manhattan
El desfile anual de Thanksgiving de Macy’s en la ciudad de Nueva York llegó a su fin tras una jornada repleta de música, carrozas y figuras del entretenimiento.
El 99.º desfile avanzó a lo largo de un recorrido de 4 kilómetros desde el Upper West Side hasta Midtown, donde miles de asistentes celebraron la tradición.
La estrella de Wicked: For Good, Cynthia Erivo, abrió el evento con una interpretación de “Feeling Good” de Nina Simone.
Desfile de Thanksgiving abre con grandes voces
SOCORRO! Cynthia Erivo abre a Macy’s Thanksgiving Day Parade de 2025 cantando Feeling Good, de Nina Simone. pic.twitter.com/kqs1zSCj7n
— WICKED BRASIL (@wickedmusicalbr) November 27, 2025
La fuerza vocal de Erivo marcó el tono de una mañana que prometía actuaciones memorables.
Minutos después, Jonathan Groff apareció en escena para interpretar canciones del nuevo musical Just in Time.
El actor fue acompañado por Bowen Yang para un breve baile que desató la euforia del público.
En un momento adicional del programa, Groff volvió al escenario, esta vez junto a Sarah Hyland, para presentar nuevas piezas del mismo musical de Broadway.
Celebridades que sorprendieron durante el recorrido
El desfile contó con docenas de carrozas y globos gigantes, entre ellos figuras icónicas como Snoopy, el Beagle Scout, Super Mario y Spider-Man.
A mitad del evento, el rapero Busta Rhymes encendió la energía del público con una interpretación de “Break Ya Neck”.
Poco después, la multitud aplaudía a Lil Jon mientras cantaba “Turn Down for What” desde la carroza de Toys “R” Us.
Cindy Lou Who acapara las miradas
Taylor Momsen singing where are you Christmas? in the year 2025 on thanksgiving what a full circle moment 🙌🏽🔥 #MacysThanksgivingParade pic.twitter.com/GpGQQGl9we
— 𝙶𝚒𝚜𝚎𝚕𝚕𝚎//💥⏳ 💍💫 (@giselleb1234) November 27, 2025
La actriz Taylor Momsen, recordada por su papel de Cindy Lou Who en Cómo el Grinch robó la Navidad, sorprendió a Internet al interpretar “Where Are You Christmas?” con motivo del 25.º aniversario de la película.
El ícono del pop Conan Gray aportó un momento destacado con su nueva canción, “Vodka Cranberry”.
Bob Esponja y Gary aparecieron de nuevo este año para promocionar la cuarta película de Bob Esponja, que se estrenará en Navidad.
Los globos más esperados
Cabe recordar, que para el desfile del año pasado se anunció un nuevo globo, que fue incluido para promocionar el 40.º aniversario de la franquicia Dragon Ball.
Uno de los más esperados, Monkey D. Luffy de One Piece, apareció como un globo gigante de helio. El globo mide 15 metros de alto, 13 metros de largo y 11 metros de ancho.
Decenas de artistas y grupos musicales desfilaron durante la jornada, convirtiendo el evento en uno de los más concurridos y comentados del año.
Un cierre inolvidable con Lainey Wilson y la llegada de Santa
Santa has arrived 🎅⭐️!
Thanks for joining us this year at the #MacysThanksgivingParade 💙✨. pic.twitter.com/iQzp8d4uOS
— 34th Street (@34thStNYC) November 27, 2025
La estrella de la música country Lainey Wilson dio inicio a la etapa final del evento con una interpretación de su éxito “Somewhere Over Laredo”.
Su actuación fue recibida con entusiasmo por los asistentes que se congregaron a lo largo de las calles del recorrido.
La multitud estalló nuevamente durante la interpretación de “Golden”, tema de la película animada KPop Demon Hunters.
La cinta ha sido reconocida este año como la película más popular de Netflix, lo que elevó aún más el entusiasmo del público.
Crowd going wild for Derpy Tiger from K-pop Demon Hunter balloon #MacysThanksgivingParade pic.twitter.com/Q6rDdBqvE2
— Hayley Cuccinello (@HCuccinello) November 27, 2025
Minutos después, Santa Claus hizo su entrada triunfal, marcando el final del Desfile de Thanksgiving de Macy’s de 2025.
Desde su carroza, Papá Noel saludó mientras nieve artificial caía sobre la multitud.
Su aparición cerró un evento que, una vez más, reunió a familias, turistas y espectadores de todo el país.
La carroza de Santa fue la última en avanzar por las calles de Manhattan, culminando una mañana llena de música, color y celebraciones.