Macy’s cierra su tradicional desfile de Thanksgiving 2025 con un espectáculo lleno de música y celebridades

Desfile reunió grandes celebridades

Santa claus cerró celebración

Música destacó en Manhattan

El desfile anual de Thanksgiving de Macy’s en la ciudad de Nueva York llegó a su fin tras una jornada repleta de música, carrozas y figuras del entretenimiento.

El 99.º desfile avanzó a lo largo de un recorrido de 4 kilómetros desde el Upper West Side hasta Midtown, donde miles de asistentes celebraron la tradición.

La estrella de Wicked: For Good, Cynthia Erivo, abrió el evento con una interpretación de “Feeling Good” de Nina Simone.

Desfile de Thanksgiving abre con grandes voces

SOCORRO! Cynthia Erivo abre a Macy’s Thanksgiving Day Parade de 2025 cantando Feeling Good, de Nina Simone. pic.twitter.com/kqs1zSCj7n — WICKED BRASIL (@wickedmusicalbr) November 27, 2025

La fuerza vocal de Erivo marcó el tono de una mañana que prometía actuaciones memorables.

Minutos después, Jonathan Groff apareció en escena para interpretar canciones del nuevo musical Just in Time.

TE PUEDE INTERESAR: Univision regresa a YouTube TV tras fuerte presión política

El actor fue acompañado por Bowen Yang para un breve baile que desató la euforia del público.

En un momento adicional del programa, Groff volvió al escenario, esta vez junto a Sarah Hyland, para presentar nuevas piezas del mismo musical de Broadway.