Beatriz Adriana, exesposa del Buki causa impacto en redes por su aspecto

Bien sabemos que los años no pasan en balde, lo cierto es que la cantante no se encuentra mal de su salud, simple y sencillamente el tiempo no perdona y se hace reflejar en su rostro, en el video se le escucha decir que extraña mucho a sus fans y que estaba contenta tras poder celebrar el cumpleaños de uno de sus nietos, los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

“Bendiciones señora Bella”, “Eres grande y maravillosa”, “¿Está enferma?”, “La veo muy decaída a Beatriz”, “Mujer hermosa”, “Le noto algo diferente a la señora Beatriz”, “Hermosa como siempre que Dios te guarde”, “Es usted una gran persona y una gran artista y cantante”, “Una leyenda de la música ranchera y grupera”, compartieron algunos internautas. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Beatriz Adriana exesposa Buki.