“Considero que la obtención y el uso de estos documentos fue de mala fe y la sola descalificación de Stovall no remediará el perjuicio a Ronaldo porque los documentos mal habidos y su contenido confidencial han quedado incorporados a la trama misma de los reclamos de (la demandante Kathryn) Mayorga”, dice el fallo. Archivado como: Cristiano Ronaldo demanda.

De acuerdo a lo difundido por la agencia de noticias de The Associated Press, se informó que Dorsey dijo en su fallo de 42 páginas que desestimar un caso de plano sin posibilidades de volver a presentarlo es una sanción grave, pero que la conducta de Stovall había perjudicado a Cristiano.

La jueza federal Jennifer Dorsey desestimó la demanda como sanción a Leslie Mark Stovall, el abogado de la mujer, por actuar “de mala fe” y usar documentos confidenciales “robados”. Según la jueza, esos hechos contaminaban irremediablemente el caso, informó The Associated Press.

Una exmodelo lo acusó de presunta agresión física

“Esto merece sanciones graves” se añadió en el documento con el que un juez llegó a un acuerdo ante el caso de Cristiano Ronaldo. Stovall no respondió de inmediato a mensajes por teléfono y correo electrónico. Los mensajes de texto a su socia Larissa Drohobyczer no recibieron respuesta. El fallo es apelable, aseguró la agencia de AP.

El abogado de Cristiano en Las Vegas, Peter Christiansen, estaba viajando y no estaba disponible para hacer declaraciones. La Associated Press generalmente no identifica a las personas que dicen ser víctimas de abuso sexual, pero Mayorga consintió por intermedio de Stovall y Drohobyczer que se publicara su nombre. Archivado como: Cristiano Ronaldo demanda.