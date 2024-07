Desestiman el caso contra Alec Baldwin por homicidio y rompe en llanto (VIDEO)

La Justicia estadounidense ha decidido desestimar el caso contra Alec Baldwin por homicidio involuntario en el rodaje de la película ‘Rust’.

Una decisión que ha generado conmoción y alivio entre los allegados del actor.

Este viernes, la jueza Mary Marlowe Sommer determinó que la Fiscalía había ocultado pruebas cruciales que podrían haber cambiado el rumbo del caso, según Efe.

Lo anterior, llevó a una «violación irreparable» del derecho al debido proceso de Baldwin.

BREAKING: Judge Mary Marlowe Sommer dismissed the ‘Rust’ moving shooting case with prejudice against #AlecBaldwin. When Baldwin heard her ruling, he started to sob and later hugged his family. Baldwin was facing an involuntary manslaughter charge. pic.twitter.com/v9gfv2xd92

— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) July 12, 2024