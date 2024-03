Juez desestima demanda contra programa migratorio impulsado por Biden

Desestiman demanda contra programa para migrantes

Un juez federal desestimó este viernes una demanda entablada por Texas y otros 19 estados republicanos contra un programa humanitario, informó EFE.

Dicha ayuda se impulsó durante el Gobierno del presidente Joe Biden que otorga alivio migratorio a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

El juez Drew Tipton, en el distrito federal del Sur de Texas, dijo en su fallo que los estados demandantes no demostraron que “sufrieron un perjuicio” por el programa establecido a finales de 2022.

«Al llegar a esta conclusión, el Tribunal no aborda la legalidad del Programa», escribió Tipton y reveló la agencia The Associated Press.