Desencanto Económico Motiva a Afroamericanos a votar por Trump.

En un giro sorprendente para la política de Georgia, un número creciente de afroamericanos está reconsiderando su tradicional lealtad al Partido Demócrata y podría optar por votar por el expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Preocupaciones sobre la economía y la seguridad fronteriza han llevado a algunos votantes a evaluar alternativas al candidato demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

En el centro comunitario Theron Ussery de Macon, un votante afroamericano que se identificó como Peter expresó su preocupación por el estado actual de la economía bajo la administración de Biden.

«Yo miro lo que los candidatos pueden aportar a la economía; eso es lo que es importante para mí», comentó.

Trump is getting record levels of support among young Black and Latino men

Full Story: https://t.co/8Ta2UYTeM2 pic.twitter.com/bkfVAOxasM

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) October 24, 2024