En esta ocasión el resto de los integrantes del team al que pertenece Wendy Guevara no están involucrados, sino que son los miembros del equipo ‘Cielo’ quiénes se han posicionado en el ojo del huracán y en el blanco perfecto para ser atacados por los fans del ‘Infierno’ así como de la influencer. Archivado como: Descubren fraude en LCDLFMX.

Dentro del video colocaron un texto que dice “Fraude, fuera Jorge y Barby”, pues aseguran que la prueba a la que se enfrentaron los famosos estuvo arreglada e incluso mostraron las supuestas pruebas. “Observen la mano de Jorge, ya trae el disco ya trae el disco en su mano y se hace que no lo trae, todo está arregladísimo”, afirman en la grabación. Archivado como: Descubren fraude en LCDLFMX.

Cabe mencionar que esta no sería la primera vez en que internautas aseguran que esta edición de la casa más famosa de la televisión hispana está arreglado, pues han sido varias las inconsistencias que se han presentado en cada una de las emisiones, inclusive han habido espectadores que afirman que cancelarán su membresía de VIX, plataforma donde pueden ver el 24/7 sin censura.

Fans de Wendy Guevara estallan tras darse cuenta del fraude en La Casa de los Famosos México

Aseguraron que Jorge habría entrado a esconder el disco en el baño para que Barby entrara y lo encontrara mientras que Wendy también buscaba el objeto. Después muestran cómo fue que Jorge arregló todo para que su compañera lo encontrara y así fue. Esto fue catalogado como un fraude y de inmediato los internautas reaccionaron al respecto.

“A mí se me hizo raro por que Wendy ya llevaba un buen rato buscando en el baño como para que no lo haya visto”, “Ya estamos hartos del fraude”, “Ya nos dimos cuenta quienes son sus protegidos”, “Y mientras la gente no haga nada la producción va seguir haciendo fraude”, “Que casualidad que siempre juntos Jorge y Barby”, “Sanción”, fueron algunos de los comentarios. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Descubren fraude en LCDLFMX.