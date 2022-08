De acuerdo con el portal New York Post , los hechos ocurrieron al norte de Australia, cuando algunos usuarios descubrieron un ‘fenómeno paranormal’ en la imagen. Y es que la joven nunca se percató que debajo del mar se apareció una supuesta “mano fantasma”.

“Después de tomar el sol durante bastante tiempo, decidimos ir a nadar y tomar un par de fotos antes de regresar a casa”, describió el nativo de Townsend a news.com.au. “En el momento en que se tomó la fotografía, el agua era cristalina y no había otras personas cerca de nosotros”.

Los usuarios opinaron sobre la foto

La joven explicó: “Solo noté la ‘mano’ en el agua dos días después cuando se lo estaba mostrando a un compañero de trabajo y me lo señaló. No sabía qué pensar”, “Me sentí conmocionado y confundido, y no podía entender si realmente era una mano”.

A través de su cuenta de Facebook, varios usuarios opinaron al respectos: “Esa es una llamada para un exorcista, amigo mío”, exclamó un comentarista, mientras que otro escribió: “Estás a punto de que el bebé te agarre la pierna y te ahogue en ‘Paranormal Activity’”. Archivado como: Foto mano fantasma