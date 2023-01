Rápidamente, gran cantidad de usuarios no dudaron en opinar al respecto, e incluso señalaron que todo se trataría de una madre permisiva. Por su parte, otros tantos defendieron el hecho de la libertad corporal y aseguraron que tener un arete no significaba nada.

Usuarios salieron a la defensa: “Buscan el mínimo detalle para criticar”

Finalmente, algunos otros seguidores no dudaron en mostrarles su apoyo y escribir un lindo mensaje en la mencionada publicación para Georgina y sus hijos, Cristiano Jr, los gemelos Mateo y Eva, Alana Martina y la recién integrada Bella Esmeralda.

“Como hay personas que se fijan en todo, buscan el mínimo detalle para criticar. Yo vi la foto y no me di cuenta del arete, me enfoque en el mensaje de amor, recordé que la bebita hermosa, sobrevivió, y que su hermanito (gemelo fallecido) hubiese estado ahí”, escribió una fan.