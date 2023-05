Niños trabajando en McDonald’s son descubiertos en EEUU

Y es que lo más destacable de la investigación del departamento, es el descubrimiento de dos niños de diez años de edad, que se encuentran trabajando en uno de estos establecimientos. Sin embargo, no es lo más preocupante, sino que incluso se encuentran laborando hasta altas horas de la madrugada. Archivo: Niños trabajando en McDonald’s

Por investigación descubren a niños de 10 años trabajando en McDonald’s de Kentucky

Las investigaciones son parte de un trabajo continúo de la división que busca detener los abusos del trabajo infantil en la región sureste. La División de Horas y Salarios encontró a los dos niños de diez años trabajando en un McDonald’s de Louisville, sin embargo eso no es todo.

Se descubrió que trabajan hasta las dos de la madrugada, además de no recibir pago por sus servicios. No obstante, no son las única irregularidades. Se investigó a Bauer Food LLC, Archways Richwood LLC y Bell Restaurant Group I LLC, que son tres franquicias separadas que operan decenas de establecimientos de McDonald’s. Archivo: Niños trabajando en McDonald’s