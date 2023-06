El novio de Talina Fernández se encuentra desconsolado

Dio el último adiós a su gran amor y asegura que fue ‘lo mejor que le pasó en la vida’

Contó los desgarradores últimos días en vida de la mamá de Mariana Levy

Talina Fernández falleció a los 78 años producto de una leucemia que provocó el deterioro de su salud, y ahora es su novio José Manuel quien contó desconsolado todo lo que vivieron juntos desde hace un año y medio que tenían de relación, acorde a varias entrevistas del señor publicadas por la revista ‘TvNotas‘.

Cuando la presentadora mamá de Mariana Levy anunció que estaba en una relación en su séptima década provocó el asombro de propios y extraños quienes pensaron que estaba bromeando, pero tiempo después se dejó ver bien acompañada por su novio llamado José Manuel Fernández quien vivió con ella su último aliento.

El novio de Talina Fernández está devastado

El señor José Manuel, novio de Talina Fernández fue uno de las tantas personas que se dieron cita en la funeraria desde que se trasladó el cuerpo de la presentadora de televisión y ahí pudo ser entrevistado por medios de comunicación a quienes les contó los últimos días en vida de su novia, quien lamentablemente sufrió bastante.

Contó la dureza que tuvo que vivir la madre de Mariana Levy antes de morir debido a la leucemia que padecía: «Cuando estaba tan mala, me tocó a mí todas las noches. Fue impresionante que en toda la noche no encontraba una postura. Se sentaba, se acostaba, se daba vuelta… Yo ya le pedía a Dios ‘Oye, ¿qué te ha hecho esta mujer? Te la llevas o la dejas pero no puede estar así'», aseguró.