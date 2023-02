Hasta el momento las investigaciones continúan para determinar las causas del descarrilamiento, sin embargo, la policía no ha reportado personas heridas ni daños a estructuras. Los bomberos advierten ahora a los residentes de la zona que existe la posibilidad de más explosiones mientras continúa el incendio.

Descarrilamiento tren incendio Ohio: Transportaban materiales peligrosos

Ante esta situación, el alcalde Trent Conaway de la aldea de Palestina Oriental declaró el estado de emergencia, citando un “descarrilamiento de tren con materiales peligrosos”. Se estaba monitoreando la calidad del aire en una zona de una milla que se ordenó evacuar y no hubo lecturas peligrosas para informar, dijo, según la Agencia The Associated Press.

Por su parte el operador ferroviario mencionó que el tren tenía aproximadamente más de 100 vagones, de los cuales 20 estaban clasificados como que transportaban materiales peligrosos. Esta carga podría representar cualquier tipo de peligro “incluidos los riesgos inflamables, combustibles o ambientales”. Archivado como: Descarrilamiento tren incendio Ohio