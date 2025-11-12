Descarrilamiento de tren en Buenos Aires Argentina deja 20 heridos

20 heridos en descarrilamiento

Tren Sarmiento salió de vías

Emergencias atendieron a pasajeros

Segun informa CNN, Un tren de la línea Sarmiento se descarriló este martes en la zona de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, dejando un saldo de 20 personas heridas, según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

De acuerdo con el reporte oficial, 11 personas fueron atendidas en el lugar del accidente y nueve fueron trasladadas a distintos hospitales de la capital argentina.

El SAME detalló que 14 de los lesionados son adultos, dos son menores de edad y en cuatro casos no se determinó la edad.

Las autoridades locales indicaron que ninguna de las víctimas presenta heridas graves, aunque varios pasajeros sufrieron contusiones y crisis nerviosas tras el impacto.

Tren Sarmiento involucrado en el accidente ferroviario

Así fue el descarrilamiento de hoy en Liniers, Línea Sarmiento.

Mientras pasa el anteúltimo coche, el cambio se abre hacia la otra vía por causas desconocidas y esto hace que los boguies estén en vías distintas a la vez, provocando un «drift» hasta que la formación frena. pic.twitter.com/WOGwRwh4rN — Gertino 🚇 (@GGertino) November 12, 2025



El medio Todo Noticias, afiliado de CNN, informó que el descarrilamiento podría haberse originado por un cambio de vías, aunque la causa exacta aún se encuentra bajo investigación.

En las imágenes difundidas por la televisión argentina se observa el tren inclinado a un costado de la vía y a decenas de pasajeros siendo evacuados por los equipos de emergencia.

Bomberos de la ciudad, agentes del SAME y miembros de la Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía Federal Argentina acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos.

El servicio ferroviario fue interrumpido de manera temporal, mientras técnicos trabajan en el retiro del tren y en la verificación del estado de las vías.