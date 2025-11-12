Descarrilamiento de tren en Buenos Aires Argentina deja 20 heridos
Publicado el 11/11/2025 a las 21:59
- 20 heridos en descarrilamiento
- Tren Sarmiento salió de vías
- Emergencias atendieron a pasajeros
Segun informa CNN, Un tren de la línea Sarmiento se descarriló este martes en la zona de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires, dejando un saldo de 20 personas heridas, según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
De acuerdo con el reporte oficial, 11 personas fueron atendidas en el lugar del accidente y nueve fueron trasladadas a distintos hospitales de la capital argentina.
El SAME detalló que 14 de los lesionados son adultos, dos son menores de edad y en cuatro casos no se determinó la edad.
Las autoridades locales indicaron que ninguna de las víctimas presenta heridas graves, aunque varios pasajeros sufrieron contusiones y crisis nerviosas tras el impacto.
Tren Sarmiento involucrado en el accidente ferroviario
Así fue el descarrilamiento de hoy en Liniers, Línea Sarmiento.
Mientras pasa el anteúltimo coche, el cambio se abre hacia la otra vía por causas desconocidas y esto hace que los boguies estén en vías distintas a la vez, provocando un «drift» hasta que la formación frena. pic.twitter.com/WOGwRwh4rN
— Gertino 🚇 (@GGertino) November 12, 2025
El medio Todo Noticias, afiliado de CNN, informó que el descarrilamiento podría haberse originado por un cambio de vías, aunque la causa exacta aún se encuentra bajo investigación.
En las imágenes difundidas por la televisión argentina se observa el tren inclinado a un costado de la vía y a decenas de pasajeros siendo evacuados por los equipos de emergencia.
Bomberos de la ciudad, agentes del SAME y miembros de la Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía Federal Argentina acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos.
El servicio ferroviario fue interrumpido de manera temporal, mientras técnicos trabajan en el retiro del tren y en la verificación del estado de las vías.
Descarrilamiento de tren en Buenos Aires genera alarma
Las autoridades recomendaron a los usuarios evitar la zona hasta nuevo aviso y aseguraron que se realizarán peritajes exhaustivos para determinar las causas del incidente.
El descarrilamiento generó preocupación entre los vecinos y reavivó el debate sobre la seguridad ferroviaria en Buenos Aires.
Hasta el momento no se reportan fallecidos, pero se mantiene la alerta en los hospitales que recibieron a los lesionados.
El Gobierno porteño informó que ofrecerá un reporte oficial con los resultados de la investigación en las próximas horas.
Autoridades investigan causas del descarrilamiento en Buenos Aires
Las autoridades argentinas confirmaron que ya se inició una investigación oficial para determinar las causas exactas del descarrilamiento de tren en Buenos Aires.
Ingenieros ferroviarios y peritos trabajan en el lugar del accidente revisando el sistema de vías y los mecanismos de señalización.
El Gobierno de la ciudad adelantó que los resultados preliminares se darán a conocer en los próximos días y que se implementarán medidas preventivas para evitar futuros incidentes.
Mientras tanto, el servicio de la línea Sarmiento permanecerá parcialmente suspendido hasta que concluyan las tareas de reparación y seguridad.