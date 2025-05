¿Por qué estás tan cansado si dormiste 8 horas? Las causas invisibles del agotamiento diario

No toda la “dormida” es igual. Puedes pasar ocho horas en la cama y no lograr un sueño reparador.

Tu cuerpo necesita más que dormir: actividad física y exposición solar

Permanecer sedentario durante el día o no salir al aire libre afecta tu reloj biológico.

Tu cuerpo necesita moverse y recibir luz natural para saber cuándo estar activo y cuándo descansar.

➡ Tip fácil: 20 minutos de caminata al sol cada mañana puede ayudarte a sincronizar tu ritmo circadiano.

5. Cuidado con la “dieta energética”

Alimentos ultraprocesados, altos en azúcar o cafeína, te dan picos de energía seguidos de caídas estrepitosas.

Esto genera una sensación de agotamiento, incluso con suficiente descanso nocturno.

➡ Consejo realista: No se trata de cortar todo, sino de evitar azúcares añadidos y cenar más ligero al menos 2 horas antes de dormir.

¿Cuál de estos tipos de descanso crees que más te está faltando en tu rutina diaria?

FUENTE: Mayo Clinic. “Sleep apnea» / Cleveland Clinic. “Why You Might Feel Tired Even After 8 Hours of Sleep.”