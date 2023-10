Margarita Portillo, viuda de Andrés García está desaparecida en Acapulco tras huracán

Margarita Portillo desaparecida

Yolanda Garza aseguró haber intentado contactar a la viuda de Andrés García con la finalidad de descubrir como se encontraba tras el siniestro, sin embargo, no tuvo éxito.

«A Margarita no la pude localizar. Sí le estuve llamando, su abogado también me dijo que le estaba marcando y nada. No, no supimos nada de (ella)», dijo Yolanda Garza.

«Pero sí, las construcciones de Acapulco quedaron muy, muy dañadas», agregó en la entrevista para el programa ‘De Primera Mano’.

«No sé, la verdad, cómo habrá quedado ‘El Paraíso’. No te puedo decir nada de eso», finalizó Garza sobre Margarita Portillo durante la entrevista.