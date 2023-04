Este fue el comunicado que emitió la @USCGNorCal a través de su cuenta de Twitter, en donde, hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna actualización sobre el caso. Por otro lado, diversos equipos de rescate contactaron a los puertos de Baja California, sin embargo no hubo reportes de haber visto el velero.

Desaparecen tres marineros estadounidenses: Encuentran el cadáver de una joven, no se ha confirmado que se trate de Bionce Amaya

La madre de Bionce Amaya, ha estado hablando con los medio de comunicación, bastante mortificada por no encontrar a su hija, y expresó: “Es todo un misterio, cada uno de los amigos tiene una versión diferente, uno de ellos no quiere hablar, otro dice que no la vio. No entiendo por qué dicen que no la vieron si hay muchas evidencias de que estuvieron juntos”.

La última vez que la joven fue vista, fue en compañía de sus amigos en la entrada del municipio de China en Nuevo León. Sin embargo, han encontrado el cuerpo de una joven las autoridades, pero no se ha confirmado que se trate de Bionce Amaya: “Aún no nos confirman si es mi hermana o no. Y apenas nos darán la información de si es ella. Y es un proceso el saber si lo es. Si ven información que el cuerpo es ella aún no está confirmado eso”, dijo Infobae del comunicado emitido por su hermana.