Desaparecen ex militares que combatía en Ucrania

Estaban en medio del conflicto bélico contra Rusia

Explican cómo sucedieron las cosas

Desaparecen militares Ucrania. Dos exmilitares estadounidenses, que estaban combatiendo cerca de Járkiv, en el este de Ucrania, llevan desaparecidos desde hace una semana y existen temores de que las fuerzas rusas los hayan capturado, dijeron sus familias a medios locales, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Infobae y a la agencia EFE.

La Casa Blanca señaló que no podía confirmar si los estadounidenses habrían sido secuestrados, pero aseguró que, si es cierto, el Gobierno hará “todo lo que pueda” para traerlos de vuelta a Estados Unidos. Los desaparecidos son Alexander J. Drueke, de 39 años y que trabajó en el pasado en el Ejército de EE.UU., y Andy Tai Huynh, de 27 y que estuvo en el cuerpo de Marines, detallan medios estadounidenses como CNN y The Washington Post.

HICIERON UNA ÚLTIMA LLAMADA

Según explicaron las familias a esos medios, tanto Drueke como Huynh les llamaron por teléfono el 8 de junio para decirles que no podrían contactarles durante algún tiempo, porque iban a emprender una misión de varios días y, desde entonces, no han vuelto a tener contacto. La madre de Drueke, Lois, apuntó a The Washington Post que el lunes recibió una llamada de otro estadounidense que estuvo en Ucrania con su hijo y que aseguró que había interceptado una información que apunta que ambos exmilitares habrían sido capturados por soldados rusos.

Drueke había dicho a su familia que estaba en Ucrania para enseñar a las fuerzas de ese país a usar armas fabricadas en Estados Unidos, mientras que Huynh viajó como voluntario para luchar con los ucranianos, detalló al Post su prometida, Joy Black. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que no puede confirmar si los estadounidenses han sido capturados, esto sobre la noticia de desaparecen militares en Ucrania.