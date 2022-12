“¡Wow tan fresco para ver Burna Boygram en su firma Theophilus Bebey Boots/ Virgil Abloh/Off white! En la actualidad solo mi hermana @badgalriri, yo y Burna Boys poseen un par! Trabajando con off white en hacerlo disponible para todos como V y yo estamos en el “NO SE VENDE” llamar al editor si u quiere un par tipo beat.”, escribió en redes sociales .

Tras darse a conocer la desaparición de Theophilus London, se recordó el último post que publicó el rapero . El escrito fue realizado el pasado 11 de julio y en él, envió un mensaje sobre su querido amigo, el diseñador de modas de la marca Off White, Virgil Abloh, quien falleció a la edad de 41 años. En la publicación habló sobre un par de zapatos en edición especial.

Ahora, lo que llamó la atención del público fue su última publicación donde habló de su querido amigo, el diseñador de modas, Virgil Abloh, quien falleció recientemente a la edad de 41 años. La policía no ha dado información al respecto sobre la desaparición, más que dar a conocer la carpeta de su búsqueda.

¿Qué se conoce de su desaparición?

La familia del rapero Theophilus London presentó un informe de personas desaparecidas ante la policía de Los Ángeles esta semana y está pidiendo la ayuda del público, diciendo que no ha sido visto en meses, informó la agencia The Associated Press. En informe, llega después de una ardua búsqueda por parte de sus familiares.

La familia y los amigos de London creen que alguien habló por última vez con el músico en julio en Los Ángeles, según el comunicado de la familia publicado el miércoles por Secretly, un grupo discográfico que ha trabajado con London, indicó la agencia AP.