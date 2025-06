Desaparece joven hispana en base naval de Virginia: autoridades lanzan alerta crítica

Sus seres queridos han expresado gran preocupación por su bienestar, especialmente su madre, Esmeralda Castle.

En entrevista con ABC News, Castle aseguró que la conducta de su hija no concuerda con una desaparición voluntaria.

“Ella no falta al trabajo. Si está enferma, nieva o se siente deprimida, aparece”, declaró con firmeza. La joven tenía aspiraciones muy claras dentro de la Marina y soñaba con alcanzar grandes metas.

“La decisión de unirse al ejército fue algo que la atrajo”, explicó Castle. Resendiz, según su madre, esperaba “algún día poder cocinar para el presidente y otros líderes mundiales”.

****UPDATED CRITICALLY MISSING ADULT ALERT***

AGENCY REQUESTED CHANGE IN CONTACT PHONE NUMBER TO:

PLEASE CONTACT THE NAVAL CRIMINAL INVESTIGATIVE SERVICE WITH ANY INFORMATION REGARDING THEIR WHEREABOUTS AT (877)579-3648 pic.twitter.com/B0fcBMyWmi

— VSPAlerts (@VSPAlerts) June 4, 2025