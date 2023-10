Rompiendo barreras: desafíos en el camino hacia la compra de una vivienda y cómo superarlo

Opciones para obtener capital

Préstamo convencional. Es uno de los métodos más comunes. Un prestamista privado realiza el préstamo y luego, este es adquirido por una agencia patrocinada por el gobierno. Este no está respaldado por una agencia de gobierno.

Para aprobar para un préstamo de este tipo es necesario que cuentes con un puntaje de crédito de 620 o más. Otro dato interesante es que los compradores primerizos de casa pueden un down payment del 3% con este tipo de hipoteca.

Préstamo FHA. Préstamos respaldado y asegurado por la Admmistración Federal de Vivienda. Estos tienen opciones de down payment y los requisitos de puntaje de crédito no tan escrictos.

Es esto lo que los hace atractivos para los compradores de casa primerizos. Un lado no tan atractivo es que se tiene que pagar una prima de seguro hipotecario durante el tiempo del préstamo, a no ser que hagas un down payment de al menos 10%. En ese caso, lo eliminarán después de 11 años.

Préstamos del VA. Uno más del tipo gubernamental. Respaldado por el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA). Este se enfoca en los veteranos, pero también es para cónyuges sobrevivientes elegibles.

Este no requiere un down payment. Del mismo modo, no cuenta con un seguro hipotecario mensual. Posee tasas de interés más bajas. Tampoco tiene mínimo específico en materia de puntuación de crédito, aunque el promedio de mínima para un préstamo del VA de Rocket Mortage es de 580.

Rocket Mortgage, LLC; NMLS #3030; www.NMLSConsumerAccess.org. Prestamista de vivienda equitativa. Licenciado en 50 estados. Para obtener información adicional, visite RocketMortgage.com«

La participación en el programa Verified Approval está basada en un análisis completo de su crédito, ingreso, condición de empleo, deuda, propiedad, seguro, tasación y un informe o búsqueda de título satisfactorio por parte del suscriptor. Si surge nueva información que cambia materialmente la decisión de suscripción y causa una denegación de su solicitud de crédito, si el préstamo no se puede cerrar por una razón fuera del control de Rocket Mortgage o si usted ya no quiere continuar con el préstamo, su participación en el programa se suspenderá. Si su elegibilidad en el programa no cambia y su préstamo hipotecario no se cierra, usted recibirá $1,000. Esta oferta no se aplica a préstamos de nueva compra presentados a Rocket Mortgage mediante un agente hipotecario. Puede haber otras condiciones o exclusiones.