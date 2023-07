«Al menos nueve personas murieron y casi tres docenas resultaron heridas en el derrumbe de un edificio», declararon las autoridades de Camerún y citó la agencia The Associated Press. Tras darse a conocer la noticia, las autoridades comenzaron la rápida búsqueda de las personas que se encontraban en el interior del recinto.

Un colapso en un edificio de Camerún, provocó la muerte de 9 personas. La policía de la localidad, reveló la noticia a medios de comunicación locales y extranjeros, señalando que más de dos decenas de personas resultaron heridas por este hecho. De acuerdo con los primeros reportes, no se brindaron detalles de las víctimas.

Un edificio de cuatro pisos se derrumbó sobre uno más pequeño la madrugada del domingo en Douala, el centro económico y la ciudad más grande del país, a 210 kilómetros (130 millas) al oeste de la capital, Yaundé, indicó la agencia The Associated Press. Tras darse a conocer el derrumbe, las autoridades confirmaron que el número de heridos y muertos podría ir en aumento.

«Escuchamos a la gente gritar… y luchamos para ayudar a algunos a salir de los escombros, pero no pudimos hacerlo con nuestras palas y azadas (de jardín)», señaló Gaspard Ndoppo, que vive cerca de los edificios derrumbados y reveló a la agencia AP. La situación marcó a la comunidad, quienes viven sucesos de esa magnitud con regularidad e intentaron apoyar a las personas afectadas.

Derrumbe edificio víctimas Camerún: ¿Un hecho común?

El derrumbe del edificio, reveló el mal estado en que se encuentran las instalaciones en la región del país y sobre todo, como los habitantes se encuentran listos para apoyar a los más necesitados en sus comunidades. Según AP, los derrumbes de edificios ocurren a menudo en Duala, a veces debido a desastres naturales como deslizamientos de tierra y otras veces debido a la mala construcción, dicen los lugareños.

El ayuntamiento de Duala está actualmente demoliendo casas en zonas de alto riesgo susceptibles a inundaciones o deslizamientos de tierra. Cabe aclarar que el edificio que se derrumbó el domingo no estaba marcado para demolición, informó The Associated Press.