Un piso superior se derrumbó dentro de la corte federal de 124 años de antigüedad de Savannah

Reportan varios heridos

“Revisamos el edificio dos veces para asegurarnos”

Derrumbe piso edificio Savannah. Momentos de terror se vivió la tarde de este martes en Savannah, Georgia, cuando un colapso en un reconocido edificio provocó el pánico entre los trabajadores del inmueble. Inmediatamente, las autoridades fueron alertadas y llegaron a la escena para realizar las investigaciones.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, informaron que tres empleados de la construcción resultaron heridos el martes cuando parte de un piso superior se derrumbó dentro de la corte federal de 124 años de antigüedad de Savannah, que ha estado en remodelación durante más de un año.

Los tres trabajadores fueron llevados a un hospital, ninguno de ellos con lesiones mortales, después de que parte del tercer piso del juzgado cedió y los trabajadores cayeron al piso de abajo, dijo el jefe del batallón de bomberos de Savannah, Wayne Ifill. Todos los demás dentro del edificio fueron contados y no resultaron heridos, dijo.

“Revisamos el edificio dos veces para asegurarnos. Ahora sabemos con certeza que está completamente vacío. Y no se les permite volver a entrar hasta que un ingeniero estructural venga y haga una evaluación buena y sólida del edificio”, mencionó el jefe de bomberos, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.