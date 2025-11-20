Adolescente hispana de 18 años enfrenta derrame cerebral durante viaje con su familia

Joven en coma inducido

Familia pide ayuda urgente

Costos médicos elevados

La familia de Nicole vive un momento devastador luego del derrame cerebral.

La joven permanece hospitalizada después de cirugías de emergencia.

El derrame ocurrió el día de su regreso a Estados Unidos.

Su estado actual mantiene a la familia bajo profunda incertidumbre.

Derrame cerebral en Colombia: cirugías y coma inducido

Nicole ha sido sometida a dos cirugías cerebrales delicadas.

Los médicos mantienen un catéter para controlar la inflamación.

Permanece en coma inducido bajo estricta supervisión médica.

Existe la posibilidad de nuevas intervenciones según su evolución.