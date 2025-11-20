Adolescente hispana de 18 años enfrenta derrame cerebral durante viaje con su familia
Publicado el 11/19/2025 a las 19:02
- Joven en coma inducido
- Familia pide ayuda urgente
- Costos médicos elevados
La familia de Nicole vive un momento devastador luego del derrame cerebral.
La joven permanece hospitalizada después de cirugías de emergencia.
El derrame ocurrió el día de su regreso a Estados Unidos.
Su estado actual mantiene a la familia bajo profunda incertidumbre.
Derrame cerebral en Colombia: cirugías y coma inducido
Nicole ha sido sometida a dos cirugías cerebrales delicadas.
Los médicos mantienen un catéter para controlar la inflamación.
Permanece en coma inducido bajo estricta supervisión médica.
Existe la posibilidad de nuevas intervenciones según su evolución.
Diagnóstico congénito revela causa del derrame
La familia supo que Nicole nació con una afección congénita.
Esta condición debilitaba sus vasos sanguíneos desde nacimiento.
Una malformación provocó el derrame que cambió su vida.
La familia afirma que nada pudo prepararlos para esto.
Campaña familiar busca apoyo para tratar a Nicole
Su tío Mario explicó la situación en GoFundMe.
Describe la angustia emocional que enfrenta toda la familia.
El regreso a Georgia fue pospuesto indefinidamente por la emergencia.
La familia agradece oraciones y pide apoyo para su recuperación.