Inicio » Lo Último » Nacional » Adolescente hispana de 18 años enfrenta derrame cerebral durante viaje con su familia

Adolescente hispana de 18 años enfrenta derrame cerebral durante viaje con su familia

Nicole, de 18 años, en coma inducido tras dos cirugías mientras su familia de Georgia enfrenta costos médicos sin seguro y pide ayuda
Por 
2025-11-20T00:02:11+00:00
FOTO: gofundme

Publicado el 11/19/2025 a las 19:02

  • Joven en coma inducido
  • Familia pide ayuda urgente
  • Costos médicos elevados

La familia de Nicole vive un momento devastador luego del derrame cerebral.

La joven permanece hospitalizada después de cirugías de emergencia.

El derrame ocurrió el día de su regreso a Estados Unidos.

Su estado actual mantiene a la familia bajo profunda incertidumbre.

Derrame cerebral en Colombia: cirugías y coma inducido

Joven hispana de 18 años sufre derrame cerebral FOTO: gofundme
Joven hispana de 18 años sufre derrame cerebral FOTO: gofundme

Nicole ha sido sometida a dos cirugías cerebrales delicadas.

Los médicos mantienen un catéter para controlar la inflamación.

Permanece en coma inducido bajo estricta supervisión médica.

Existe la posibilidad de nuevas intervenciones según su evolución.

Diagnóstico congénito revela causa del derrame

Joven hispana de 18 años sufre derrame cerebral FOTO: SHUTTERSTOCK
Joven hispana de 18 años sufre derrame cerebral FOTO: SHUTTERSTOCK

La familia supo que Nicole nació con una afección congénita.

Esta condición debilitaba sus vasos sanguíneos desde nacimiento.

Una malformación provocó el derrame que cambió su vida.

La familia afirma que nada pudo prepararlos para esto.

Campaña familiar busca apoyo para tratar a Nicole

Joven hispana de 18 años sufre derrame cerebral FOTO: gofundme
Joven hispana de 18 años sufre derrame cerebral FOTO: gofundme

Su tío Mario explicó la situación en GoFundMe.

Describe la angustia emocional que enfrenta toda la familia.

El regreso a Georgia fue pospuesto indefinidamente por la emergencia.

La familia agradece oraciones y pide apoyo para su recuperación.

