Así encontraron el cuerpo de Jennifer Alfonso tras ser asesinada por su esposo Derek Medina

Sin embargo él decidió no poner en práctica sus propios consejos y cometió el peor de los crímenes contra su esposa. Pero, ¿quién es Derek Medina?

Las investigaciones iniciales informaron que el matrimonio enfrentaba problemas, aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre los motivos que llevaron a este violento desenlace.

El Enigma Detrás del Asesinato

El médico forense de Florida que realizó la autopsia a Alfonso no le hizo pruebas de sales de baño, lo que llevó que les permitiera acceder a la sangre,

De igual manera a la orina, los tejidos, el cabello y el contenido del estómago de la joven de 26 años en ese momento de su muerte, según Daily Mail.

«Voy a ir a prisión o a pena de muerte por matar a mi esposa, los amo, los extraño, cuídense, gente de Facebook, me verán en las noticias», escribió en el post.

«Mi esposa me estaba golpeando y no voy a soportar más el abuso, así que hice lo que hice. Espero que me entiendan», finalizó Derek.