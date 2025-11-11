Derechos y protecciones de los inmigrantes detenidos por ICE: lo que todo detenido debe saber

Derechos de inmigrantes detenidos por ICE

La agencia debe garantizar intérprete

Asistencia legal y médica

Estar bajo custodia de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede ser una experiencia angustiante. Sin embargo, el propio gobierno de Estados Unidos establece que los inmigrantes detenidos conservan derechos básicos de información, defensa y comunicación, según el Manual Nacional del Detenido.

Este documento oficial, disponible en inglés, español y otros idiomas, detalla las normas y garantías que rigen en los centros de detención de ICE. Desde el primer momento, las personas privadas de libertad deben recibir una copia del manual, ser informadas sobre sus derechos y contar con intérpretes gratuitos si no dominan el inglés.

“Si no habla o entiende el inglés, se le proporcionará un intérprete de forma gratuita para asuntos médicos y relacionados con ICE o la detención”, establece el reglamento.

El manual busca que cada inmigrante conozca sus opciones legales, los servicios disponibles dentro del centro y los canales para presentar quejas o reportar abusos. También instruye sobre las normas de convivencia que deben respetarse mientras dure el proceso migratorio, según ‘Inmigrant Justice’.

El manual de ICE: derechos y responsabilidades básicas

El Manual Nacional del Detenido explica que los inmigrantes pueden permanecer detenidos hasta que se determine su situación migratoria, se les conceda fianza o sean deportados. Durante ese tiempo, ICE tiene la obligación de garantizar su seguridad, acceso médico, comunicación con familiares y asistencia legal.

Además, el documento indica que los detenidos deben recibir atención médica adecuada, acceso a llamadas telefónicas, visitas y correspondencia. Asimismo, tienen derecho a practicar su religión, acceder a bibliotecas legales y presentar quejas de forma confidencial.

“Si necesita ayuda para entender este manual, dígaselo a un miembro del personal o a un funcionario de ICE”, especifica el texto.

De acuerdo con el reglamento, los inmigrantes deben ser tratados con respeto y dignidad, y pueden solicitar apoyo si sienten que sus derechos han sido vulnerados. La existencia de este manual se considera un paso clave para asegurar el debido proceso dentro del sistema migratorio estadounidense.