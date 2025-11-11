Derechos y protecciones de los inmigrantes detenidos por ICE: lo que todo detenido debe saber
Publicado el 11/11/2025 a las 14:08
- Derechos de inmigrantes detenidos por ICE
- La agencia debe garantizar intérprete
- Asistencia legal y médica
Estar bajo custodia de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede ser una experiencia angustiante. Sin embargo, el propio gobierno de Estados Unidos establece que los inmigrantes detenidos conservan derechos básicos de información, defensa y comunicación, según el Manual Nacional del Detenido.
Este documento oficial, disponible en inglés, español y otros idiomas, detalla las normas y garantías que rigen en los centros de detención de ICE. Desde el primer momento, las personas privadas de libertad deben recibir una copia del manual, ser informadas sobre sus derechos y contar con intérpretes gratuitos si no dominan el inglés.
“Si no habla o entiende el inglés, se le proporcionará un intérprete de forma gratuita para asuntos médicos y relacionados con ICE o la detención”, establece el reglamento.
El manual busca que cada inmigrante conozca sus opciones legales, los servicios disponibles dentro del centro y los canales para presentar quejas o reportar abusos. También instruye sobre las normas de convivencia que deben respetarse mientras dure el proceso migratorio, según ‘Inmigrant Justice’.
El manual de ICE: derechos y responsabilidades básicas
El Manual Nacional del Detenido explica que los inmigrantes pueden permanecer detenidos hasta que se determine su situación migratoria, se les conceda fianza o sean deportados. Durante ese tiempo, ICE tiene la obligación de garantizar su seguridad, acceso médico, comunicación con familiares y asistencia legal.
Además, el documento indica que los detenidos deben recibir atención médica adecuada, acceso a llamadas telefónicas, visitas y correspondencia. Asimismo, tienen derecho a practicar su religión, acceder a bibliotecas legales y presentar quejas de forma confidencial.
“Si necesita ayuda para entender este manual, dígaselo a un miembro del personal o a un funcionario de ICE”, especifica el texto.
De acuerdo con el reglamento, los inmigrantes deben ser tratados con respeto y dignidad, y pueden solicitar apoyo si sienten que sus derechos han sido vulnerados. La existencia de este manual se considera un paso clave para asegurar el debido proceso dentro del sistema migratorio estadounidense.
Qué hacer si ICE o la policía lo detiene
En caso de ser detenido dentro de Estados Unidos, la recomendación principal es mantener la calma y no resistirse. El manual aconseja no mentir, no ofrecer documentos falsos y evitar movimientos bruscos cuando los agentes se acercan.
También se recomienda memorizar los números de teléfono de familiares y abogados, y tener un plan de emergencia en caso de arresto. Los inmigrantes deben conservar documentos que prueben su residencia en el país, como recibos, estados de cuenta o registros médicos.
“Diga a los oficiales si tiene una condición médica o necesita coordinar cuidado para sus niños”, señala el documento. Si el arresto se produce por parte de la policía, la persona tiene derecho a un abogado designado por el gobierno.
En el caso de una detención por ICE, el detenido puede consultar con un abogado, pero deberá buscar uno por cuenta propia o solicitar una lista de servicios gratuitos o de bajo costo, detalló el medio de ‘ACLU‘.
Cómo ejercer los derechos y presentar quejas
De acuerdo con ‘Inmigrant Justice‘, toda persona tiene derecho a guardar silencio, a no firmar documentos sin asesoría legal y a pedir un intérprete si no comprende el contenido de los papeles que le entregan.
También puede comunicarse gratuitamente con su consulado o pedir que se le notifique a su embajada sobre la detención. “Estoy ejerciendo mi derecho de guardar silencio. Deseo hablar con un abogado lo antes posible”, recomienda el texto como frase de protección.
Si el detenido considera que sus derechos fueron violados, puede documentar los hechos, anotar números de placas de agentes o testigos, y presentar una denuncia escrita ante Asuntos Internos o la Junta Civil de Quejas. Incluso puede hacerlo de manera anónima si teme represalias.
Para quienes buscan asesoría o apoyo, existen organizaciones como la ACLU, el National Immigration Law Center (NILC) y el Immigrant Legal Resource Center (ILRC), además de líneas de emergencia gratuitas como la de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.
Estas herramientas, junto con el manual distribuido por ICE, son una guía esencial para los inmigrantes detenidos.
Conocerlos puede marcar la diferencia entre la indefensión y la posibilidad real de ejercer sus derechos dentro del sistema.