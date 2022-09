Un dato importante es que los inmigrantes indocumentados no tienen el derecho a recibir ayuda legal por parte del gobierno; esto quiere decir que todos los gastos derivados de la asesoría especializada y representación legal deberán ser cubiertos por el inmigrante.

Durante siglos, los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos eran mal vistos, no sólo por la sociedad, sino por el mismo gobierno, que imponía severas sanciones para deportar a aquellas personas, incluso de refugiados judíos que llegaron al país en busca de un nuevo hogar.

Tienes derecho a guardar silencio y no proporcionar documentos oficiales sin una solicitud oficial

Los inmigrantes tendrán derecho a presentarse en una corte federal en el día y horario estipulado, el cual no deberá ser modificado; en caso de que el abogado encargado del caso detecte alguna anomalía, deberá notificar a las autoridades para iniciar un proceso legal que beneficie a su cliente.

Los inmigrantes tienen derecho a guardar silencio

Todos los inmigrantes indocumentados tienen el derecho a guardar silencio en caso de ser aproximados por una autoridad migratoria en la calle; esto, siempre y cuando no exista una orden de allanamiento cuando el inmigrante ha sido acusado de un crimen.

Los inmigrantes indocumentados cuentan con derechos para indocumentados en EEUU con los cuales ellos no están obligados a abrir la puerta a ningún oficial de ICE, y podrán reservarse el derecho de realizar declaraciones, especialmente si no se encuentran bajo la asesoría de un abogado. La policía no podrá amenazar con arrestar a un inmigrante indocumentado si este manifiesta su deseo de recibir ayuda legal. Todos estos consejos son presentados por la Unión Americana para las Libertades Civiles, ACLU, una de las organizaciones encargadas de proteger los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.