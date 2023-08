Deportistas gay salen del closet para dar lección al mundo.

Hay casos especiales

Lamentablemente no todos continúan con sus carreras después de sincerarse con ellos mismos y sus seguidores, tal es el caso del beisbolista Solomon Bates.

El nueve de agosto del 2022 el beisbolista compartió en sus redes sociales que es un deportista gay y se siente muy orgulloso de serlo.

En ese momento, Bates jugaba en las ligas menores de los Gigantes de San Francisco. Por razones que él no se explica quedó fuera del equipo.

«Siendo gay en este deporte, no saber lo que te viene… béisbol, no he terminado contigo. Me voy en mis propios términos… los hombres gay pueden jugar un deporte masculino si nos dan la oportunidad».