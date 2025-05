Deportan a dos hermanos de Long Island a El Salvador pese a no tener antecedentes criminales

José aspiraba a trabajar en el campo de la soldadura o las finanzas, mientras que su hermano menor seguía su ejemplo académico.

“Esperaba que nos evaluaran por lo que somos ahora, no por lo que ocurrió hace nueve años”, dijo José, aún sorprendido por lo sucedido.

La abogada ha iniciado una campaña en línea mediante una petición en change.org para solicitar que se les permita regresar bajo razones humanitarias.

Mientras tanto, los hermanos viven con un amigo de la familia en El Salvador, donde aseguran sentir miedo de salir a la calle.

Brothers Jose and Josue Trejo Lopez were born in El Salvador, but they hardly know the country and have no family there. @GusoffTV reports. https://t.co/fR9b3yNrRO

— CBS New York (@CBSNewYork) May 15, 2025