Tribunal federal frena los planes de deportación rápida del Gobierno de EE. UU.
Publicado el 11/23/2025 a las 10:25
- Tribunal frena deportaciones rápidas
- Corte cuestiona proceso expedito
- Política viola debido proceso
Un tribunal federal de apelaciones del distrito de Columbia rechazó este sábado permitir que el Gobierno estadounidense reanude las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados, al avalar el fallo de una corte inferior que había bloqueado esta política de la Administración del presidente Donald Trump.
El tribunal de apelaciones negó, en una votación dividida (2-1), la solicitud del Gobierno para suspender temporalmente la decisión de la corte de primera instancia, que mantenía detenida la implementación ampliada del proceso de deportación expedita.
La Administración Trump buscaba seguir aplicando estas expulsiones inmediatas mientras continuaba con el proceso de apelación.
Pero la mayoría del panel consideró que el Gobierno no mostró argumentos sólidos de que su política pudiera sostenerse legalmente.
En su orden, el tribunal concluyó que es poco probable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) logre demostrar que el sistema de elegibilidad para la deportación rápida cumple con los estándares constitucionales requeridos, según Efe.
El documento señala que no existe evidencia suficiente de que las personas detenidas tengan la oportunidad de impugnar si califican legalmente para la Deportación Expedita o de obtener pruebas que acrediten su permanencia continua de dos años en Estados Unidos antes de ser expulsadas.
¿Por qué importa?
La decisión se alinea con la postura de la jueza Jia Cobb, de Washington D. C., quien ya había cuestionado el alcance de estas deportaciones rápidas al señalar que la política “prioriza la rapidez” y podría llevar al Gobierno a deportar por error a personas que no deberían estar sujetas a este procedimiento reducido.
La jueza Cobb bloqueó temporalmente en agosto la ampliación de la deportación expedita al considerar que violaba el debido proceso.
Especialmente porque extendía el estatuto a un grupo mucho más amplio de personas que antes no estaban sujetas a este tipo de expulsión inmediata.
Según la corte, aplicar este mecanismo sin ofrecer garantías para demostrar el tiempo de residencia o la elegibilidad migratoria representa un riesgo significativo de errores irreparables.
El contexto más amplio
En enero, el presidente Donald Trump restableció la política de “expulsión inmediata” de inmigrantes indocumentados, una medida que ya había implementado durante su primer mandato entre 2017 y 2021.
La política permite deportar rápidamente a quienes no puedan demostrar presencia continua de al menos dos años en el país y elimina la necesidad de una audiencia ante un juez de inmigración.
La ampliación de este proceso buscaba acelerar la salida de personas sin estatus legal, pero organizaciones de defensa de los migrantes y expertos en derechos civiles han advertido que aplicar la deportación expedita a una población más numerosa aumenta el riesgo de expulsar a personas que cumplen con los requisitos legales para permanecer en el país.
Con la decisión del tribunal de apelaciones, la política seguirá detenida mientras continúa el litigio, y el Gobierno deberá demostrar que su sistema de revisión y elegibilidad cumple con las garantías constitucionales exigidas para procedimientos tan acelerados.