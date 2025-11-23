Tribunal federal frena los planes de deportación rápida del Gobierno de EE. UU.

Tribunal frena deportaciones rápidas

Corte cuestiona proceso expedito

Política viola debido proceso

Un tribunal federal de apelaciones del distrito de Columbia rechazó este sábado permitir que el Gobierno estadounidense reanude las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados, al avalar el fallo de una corte inferior que había bloqueado esta política de la Administración del presidente Donald Trump.

El tribunal de apelaciones negó, en una votación dividida (2-1), la solicitud del Gobierno para suspender temporalmente la decisión de la corte de primera instancia, que mantenía detenida la implementación ampliada del proceso de deportación expedita.

La Administración Trump buscaba seguir aplicando estas expulsiones inmediatas mientras continuaba con el proceso de apelación.

Deportaciones rápidas frenadas por tribunal federal estadounidense

Un tribunal de apelaciones de EE.UU. rechaza la deportación rápida de migrantes de la Administración Trump. https://t.co/pudY7khhi3 — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 23, 2025

Pero la mayoría del panel consideró que el Gobierno no mostró argumentos sólidos de que su política pudiera sostenerse legalmente.

TE PUEDE INTERESAR: El proceso de obtener y mantener una Green Card en Estados Unidos

En su orden, el tribunal concluyó que es poco probable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) logre demostrar que el sistema de elegibilidad para la deportación rápida cumple con los estándares constitucionales requeridos, según Efe.

El documento señala que no existe evidencia suficiente de que las personas detenidas tengan la oportunidad de impugnar si califican legalmente para la Deportación Expedita o de obtener pruebas que acrediten su permanencia continua de dos años en Estados Unidos antes de ser expulsadas.