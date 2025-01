«Hay que pagar facturas»: deportaciones no paralizan a migrantes indocumentados en EEUU

Migrantes enfrentan frío y deportaciones.

Deportaciones afectarían economía y empleos.

Trabajadores indocumentados mantienen esperanza viva.

Con temperaturas de -10 grados, jornaleros esperan trabajo en un estacionamiento al norte de Washington, D.C.

Raúl, un guatemalteco de 62 años, asegura que la necesidad lo obliga a seguir trabajando, pese a los riesgos de deportación.

«Si no te arriesgas, no sales adelante con la renta y los servicios», explica, mientras relata su rutina diaria.

La amenaza de deportaciones masivas de Trump no detiene a los migrantes, que siguen sosteniendo a sus familias en sus países de origen.

El costo económico y humano de las deportaciones masivas

El impacto económico de una deportación masiva sería devastador: el 5 % de la fuerza laboral y $96.700 millones en contribuciones fiscales desaparecerían.

El 80 % de los indocumentados lleva más de una década en EE.UU., aprendiendo a vivir con la constante incertidumbre.

Carlos Tejada, hondureño en Maryland, asegura que ya no tiene miedo tras 33 años en el país, incluso después de haber sido deportado en los 90.

«A las buenas no me quiero ir, pero si me agarran, hasta la mano les doy», afirma el trabajador de construcción.