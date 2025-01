Video Viral: El Dolor de las Deportaciones ICE y su Impacto en Familias

Deportaciones: Video viral de ICE y redadas.

Un video viral en la cuenta oficial de Instagram de «Campesiin0» ha conmovido a miles de personas.

En él, se muestra a un hombre, presuntamente residente de Fresno, California y de origen mexicano, llorando dentro de una patrulla, aparentemente detenido por las autoridades migratorias, conocidas como ICE.

El hombre, visiblemente angustiado, dice en el video: “Le dicen a mi familia que si es verdad que hay migración”. Esta imagen ha tocado el corazón de los internautas.

El interlocutor del video, «Campesiin0», relata: “Hasta se me destrozó el corazón, al escuchar a este señor pidiéndole ayuda a la gente que le avisaran a su familia que si es cierto que hay redadas de deportación aquí en California”.

El Mensaje de Campesiin0: Un Lamento por el Trabajo Duro y la Injusticia hacia los Inmigrantes

En su mensaje, «Campesiin0» también agrega: “Cuídense mucho si van al trabajo, vayan con mucho cuidado.

Quisiéramos estar en la casa, no trabajar, pero es difícil. La necesidad nos obliga a trabajar, tenemos que mantener a nuestras familias. No entiendo por qué no nos quieren en este país, nosotros solamente andamos trabajando honradamente para sacar a la familia adelante”.

Además, expresa: “Estoy 100% seguro de que los ‘güeros’ no van a hacer ese tipo de trabajo del campo, lo que nosotros hacemos. Todas las frutas que los ‘güeros’ consumen, las cosechamos nosotros con nuestras manos. Cuídense paisanos, bendiciones”.

El video, que ya lleva más de 109,284 «me gusta», ha generado una ola de comentarios.