EE.UU. pidió a Ucrania recibir vuelos con deportados en medio de la guerra con Rusia

A finales de enero, Estados Unidos solicitó a Ucrania recibir vuelos con ciudadanos de terceros países que Washington planeaba deportar, reveló este martes el diario The Washington Post.

La solicitud pone de manifiesto el alcance del interés de la Administración de Donald Trump por acelerar las expulsiones de extranjeros del país, en línea con su promesa electoral de reducir la inmigración ilegal.

Según el diario, la petición fue transmitida por un alto diplomático estadounidense, quien propuso enviar estos vuelos a Ucrania, a pesar de que el país enfrenta una grave guerra con Rusia.

La solicitud generó preocupación debido a los problemas logísticos, ya que la mayoría de los aeropuertos ucranianos están fuera de funcionamiento debido al conflicto.

The Washington Post no pudo determinar la respuesta de Kiev ante la solicitud. Pero subraya que no existen indicios de que el Gobierno ucraniano considerara formalmente la propuesta.

Este incidente refleja los métodos inusuales y controversiales empleados por el Gobierno de Trump para llevar a cabo deportaciones.

Entre los ejemplos más conocidos, Washington organizó vuelos de deportación de ciudadanos venezolanos. Acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, quienes fueron enviados a El Salvador y confinados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

El uso de vuelos para deportar a ciudadanos de países como Costa Rica, Panamá, Ruanda y Uzbekistán se ha documentado en diversas ocasiones.