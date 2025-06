Juez bloquea deportación de familia egipcia tras ataque en Colorado

Residencia, asilo y logros académicos

La familia llegó a Estados Unidos en agosto de 2022 con visas de turista, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El visado venció en febrero de 2023, pero en septiembre de 2022 Soliman solicitó asilo, incluyendo a su esposa e hijos como dependientes.

Residen en Colorado Springs, en las afueras de Denver, y han permanecido juntos desde su llegada.

La hija mayor, Habiba, de 18 años, ha sido reconocida por su rendimiento académico y obtuvo la prestigiosa beca Best and Brightest, según el diario The Gazette.