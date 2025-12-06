Departamento de Educación reactivará a empleados despedidos por grave acumulación de casos civiles
Segun informa USATODAY, El Departamento de Educación de Estados Unidos enfrenta una creciente acumulación de quejas por discriminación escolar y, como medida de emergencia, ha solicitado a cientos de empleados despedidos hace meses que regresen temporalmente a trabajar.
La petición quedó registrada en un correo interno del 5 de diciembre obtenido por USA TODAY, donde la agencia instruyó a una parte significativa del personal de la Oficina de Derechos Civiles a reincorporarse a finales de este mes.
En la comunicación, los funcionarios reconocieron que están lidiando con un volumen considerable de casos sin resolver y afirmaron la necesidad de utilizar todos los recursos disponibles para cumplir con las obligaciones legales del gobierno federal.
El giro refleja la presión creciente sobre la agencia en uno de los momentos más críticos para la protección de los derechos civiles en entornos educativos.
Impacto de los despidos y batalla legal en curso
La solicitud afecta a aproximadamente 250 trabajadores que permanecen en licencia administrativa debido a impugnaciones legales relacionadas con sus despidos realizados originalmente en marzo.
Estos empleados, aunque inactivos, continúan recibiendo compensación del gobierno, lo que habría motivado a la agencia a pedir su retorno temporal.
Julie Hartman, secretaria de prensa para asuntos legales, reiteró que no existen planes para recontratación permanente y que el Departamento seguirá apelando los litigios sobre recortes de personal.
El retorno temporal busca administrar la creciente carga de trabajo sin revertir oficialmente la política de reducción.
Desmantelamiento de la OCR y efectos nacionales
La medida marca un nuevo episodio en una crisis prolongada que ha afectado gravemente el funcionamiento de la Oficina de Derechos Civiles (OCR).
Bajo la presidencia de Donald Trump, quien ha prometido cerrar el Departamento, la OCR ha sido reducida a una fracción de su capacidad.
Estudiantes, familias y educadores dependen históricamente de esta oficina para hacer cumplir leyes antidiscriminatorias esenciales, especialmente para estudiantes con discapacidades.
La disminución del personal ha puesto en riesgo la defensa de derechos fundamentales dentro del sistema educativo.
Reducción drástica del personal y divisiones regionales paralizadas
Divisiones clave en ciudades como Filadelfia y Boston han quedado prácticamente inoperantes tras múltiples rondas de despidos.
De las aproximadamente 450 personas registradas como empleadas, solo unas 60 no han recibido notificaciones de despido en el último año.
Casi 250 trabajadores fueron despedidos en marzo y otros 137 en octubre durante el cierre del gobierno, aunque estos últimos despidos fueron posteriormente revocados.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, enfrenta críticas por recurrir ahora a la misma fuerza laboral reducida que su administración decidió eliminar.
Retrasos en quejas civiles y fallas en ayuda financiera
Desde la reducción de plantilla, familias de todo el país han experimentado retrasos severos en la resolución de denuncias por discriminación.
Universidades han reportado dificultades crecientes en el sistema federal de ayuda financiera, afectado también por la inestabilidad administrativa.
En noviembre, McMahon anunció planes para transferir funciones esenciales del Departamento a otras agencias federales.
El anuncio generó preocupación por una posible expansión del caos institucional y más interrupciones en programas críticos.