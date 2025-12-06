Departamento de Educación reactivará a empleados despedidos por grave acumulación de casos civiles

Educación pide regreso temporal

Crisis por quejas civiles

Empleados despedidos reactivados

Segun informa USATODAY, El Departamento de Educación de Estados Unidos enfrenta una creciente acumulación de quejas por discriminación escolar y, como medida de emergencia, ha solicitado a cientos de empleados despedidos hace meses que regresen temporalmente a trabajar.

La petición quedó registrada en un correo interno del 5 de diciembre obtenido por USA TODAY, donde la agencia instruyó a una parte significativa del personal de la Oficina de Derechos Civiles a reincorporarse a finales de este mes.

En la comunicación, los funcionarios reconocieron que están lidiando con un volumen considerable de casos sin resolver y afirmaron la necesidad de utilizar todos los recursos disponibles para cumplir con las obligaciones legales del gobierno federal.

El giro refleja la presión creciente sobre la agencia en uno de los momentos más críticos para la protección de los derechos civiles en entornos educativos.

Impacto de los despidos y batalla legal en curso

Education Dept. asks hundreds of fired employees to temporarily return https://t.co/J60D61xZg4 — USA TODAY Politics (@usatodayDC) December 6, 2025



La solicitud afecta a aproximadamente 250 trabajadores que permanecen en licencia administrativa debido a impugnaciones legales relacionadas con sus despidos realizados originalmente en marzo.

Estos empleados, aunque inactivos, continúan recibiendo compensación del gobierno, lo que habría motivado a la agencia a pedir su retorno temporal.

Julie Hartman, secretaria de prensa para asuntos legales, reiteró que no existen planes para recontratación permanente y que el Departamento seguirá apelando los litigios sobre recortes de personal.

El retorno temporal busca administrar la creciente carga de trabajo sin revertir oficialmente la política de reducción.