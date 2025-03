Departamento de Educación de EE.UU. pone en baja administrativa a la mitad de su personal

El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció este martes una medida drástica que afectará profundamente a su estructura operativa.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, comunicó que aproximadamente la mitad del personal será colocado en baja administrativa a partir del 21 de marzo.

Esta decisión, según McMahon, es parte del compromiso de su gabinete con la eficiencia y la rendición de cuentas, asegurando que los recursos se enfoquen en los estudiantes, padres y profesores.

El comunicado oficial también indica que el cierre temporal de las oficinas en Washington, programado para el miércoles, se debe a razones de seguridad.

🚨 #BREAKING: The Department of Education just announced they are ELIMINATING 50% of their workforce as soon as TONIGHT, as the department is being wound down

Trump and DOGE are keeping their promise.

We’re sending education BACK to the states where it belongs! 🔥 pic.twitter.com/TUFBS5n0aw

