En un principio, Belinda habría sido señalada por tener en su residencia a dos monos araña , especies de primates en riesgo de extinción, pero cuando las autoridades mexicanas de protección animal llegaron al domicilio de la cantante ya no encontraron a estos dos ejemplares.

Al parecer, a Belinda le gustan los animales exóticos y eso la ha metido en problemas. La cantante está siendo investigada por las autoridades mexicanas por presuntamente albergar en su casa algunas especies de animales poco usuales y que la gente no suele tener como mascotas.

Inspección reveladora en casa de Belinda

“Dicen que Belinda ya no los tiene, desde que hizo el programa La Voz”, contó la periodista Ana María Alvarado sobre los monos arañas que las autoridades estaban buscando. Sin embargo, sí pudieron encontrar a una cacatúa Alba, una especie de ave propia de Indonesia que también está en peligro de extinción.

Ignacio Peregrín, hermano de Belinda, fue quien recibió a los funcionarios de Profepa en la casa de la cantante, pero no pudo evitar que se llevaran a la cacatúa alba ya que no tenía la documentación necesaria que acreditara su tenencia legal. En vista de que no tenía los permisos, el ave fue decomisada.