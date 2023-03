Denuncian ataque de vandalismo en instalaciones de Chisme No Like.

Los conductores aseguran que también les hicieron brujería.

¿Gomita, Ninel Conde y Galilea Montijo entre las sospechosas de usar un brujo? Ataque Chisme No Like. En los últimos días los conductores del programa Chisme No Like han estado pasando por momentos de tensión, esto después de que dieran a conocer que estaban recibiendo constantes ataques en el foro donde presentan las notas más escandalosas del medio del espectáculo. De acuerdo con las declaraciones de ambos conductores, todo ocurrió después de que en Chisme No Like comenzaran a sacar información sobre el ‘Camper del Amor’ donde aparentemente habría entrado una conductora de origen mexicano junto con un político catalogado como ‘poderoso’. Conductores de Chisme No Like sienten amenazas tras ataque “Otra vez Chisme No Like bajo ataque, tenemos novedades de última hora”, señaló el periodista argentino Javier Ceriani, en seguida su compañera Elisa Beristaín señaló que “todo resulta a partir de que comenzamos a sacar todo lo de el ‘Camper del amor’, no sé si recuerdan que estuvimos tirándoles información que en ese camper había entrado una conductora famosa con un político muy importante, de los más poderosos de México”, mencionó. “Nos buscaron y nos pidieron por vía telefónica que paráramos con esa información. No quisimos, no hemos querido parar pero ya se vio la respuesta y el ataque que nos hicieron”, señaló Elisa Beristaín. En seguida Javier Ceriani afirmó que el ataque quedó grabado por sus cámaras de seguridad y lo mostrarían como evidencia.

Denuncian ataque de vandalismo en instalaciones de Chisme No Like Efectivamente los conductores de Chisme No Like compartieron a través de la cuenta oficial del programa dentro de la plataforma de Instagram el preciso momento en que los ataques de vandalismo se hicieron presentes en el estudio, sin embargo o fue todo, ambos se llevaron una sorpresa al darse cuenta que también realizaron una especie de brujería. Mediante un video fue que mostraron las imágenes del preciso momento en que el acto de vandalismo y hasta brujería se hicieron presentes en las instalaciones de Chisme No Like. En las primeras grabaciones aparece un sujeto portando una sudadera que parece ser blanca con la capucha puesta en la cabeza y una mochila mientras carga un bote, mismo que aparentemente contenía tierra de panteón. Archivado como: Ataque Chisme No Like.

Aseguran que hasta brujería les hicieron Dicha tierra la lanza encima del cofre de uno de los autos de los conductores del programa dedicado al mundo del espectáculo, posteriormente entra a la cochera de las instalaciones para regar el polvo en otro de los coches, cabe mencionar que los hechos ocurrieron durante la emisión del pasado miércoles 15 de marzo. Dentro de su canal de YouTube hablaron más detalladamente del ataque que recibieron, “Vamos y vemos que nuestros carros están cubiertos de tierra en la parte del cofre del compañero y el mío en la parte de atrás”, mencionó Elisa Beristaín, en seguida Javier Ceriani explicó lo que eso significa. Archivado como: Ataque Chisme No Like.

“La tirada de tierra en carro es muy significativa” “La tirada de tierra en carro es muy significativa… Salimos a grabar y vemos una marca de una cruz blanca con un polvo que no sabemos si es cascarilla de huevo, si es sustancia o es sal para salarnos… Hay dos mensajes, Elisa. El primer dice, ‘te tiro tierra de panteón en tu auto y tú vas a tener un accidente'”, compartió Ceriani. “La tirada de tierra, según nos dicen algunos policías que estamos investigando en México, nos dicen que cuando, ya sabemos quienes ‘los malos’ vamos a decirles, te tiran tierra es: no que te va a pasar algo mal o en ese auto, ni a ti, sino vas a sufrir porque le va pasar a alguien de tu familia”, detalló el periodista argentino. Archivado como: Ataque Chisme No Like.

“Nunca sabes el mensaje de parte de quién viene” Notoriamente preocupados señalaron que estarán investigando más a fondo sobre este caso, ya que temen que algo peor pueda llegar a pasar por los temas que han tratado en su programa, “Nunca sabes el mensaje de parte de quién viene. Nosotros tenemos mucho enemigos, claramente le hemos tocado la fibra a mucha gente poderosa”. También mencionaron que tres celebridades tienen el mismo “babalawo” (brujo o sacerdote en la santería) “Entonces, lo que sí vamos a decirles que hay 3 divas mexicanas que tienen el mismo babalawo, no queremos decir que éstas sean las del camper y no estamos diciendo que hayan sido ellas, pero también a modo de información como decimos siempre. Hay tres divas que tienen el mismo babalawo y las vamos a decir: las que comparten el mismo brujo babalawo con el que hacen trabajos hace años son Gomita, Ninel Conde y Galilea Montijo”, finalizó Ceriani. PARA VER EL VIDEO COMPLETO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Ataque Chisme No Like.

TE PUEDE INTERESAR