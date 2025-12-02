Denuncian al NYPD por presunta colaboración con ICE durante protesta en Chinatown

NYPD presunta colaboración con ICE

Exigen liberar manifestantes detenidos

Comunidades alertan por intimidación

Un día después de los arrestos ocurridos en una manifestación en el Bajo Manhattan, organizaciones proinmigrantes y líderes locales elevaron la presión pública contra el Departamento de Policía de Nueva York.

El reclamo central apunta a una supuesta colaboración entre agentes del NYPD e integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en pleno operativo.

La denuncia fue presentada por la Coalición de Inmigración de Nueva York, que encabezó una conferencia de prensa en la intersección de Howard y Centre.

El grupo exigió claridad sobre la conducta policial y defendió el respeto a las normas que rigen a Nueva York como ciudad santuario.

Señalamientos de intervención indebida

La protesta original tuvo lugar el sábado frente a un estacionamiento federal, después de que activistas alertaran sobre una posible redada de ICE.

Miembros de la comunidad aseguraron que decenas de agentes federales se encontraban en la zona, lo que elevó la tensión entre residentes y manifestantes.

De acuerdo con la NYIC, la presencia simultánea de policías de la ciudad —quienes legalmente no pueden cooperar con ICE en casos civiles de inmigración— desencadenó enfrentamientos.

El resultado fueron múltiples arrestos y acusaciones de que la autoridad local habría actuado como apoyo operativo para la agencia federal.