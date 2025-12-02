Denuncian al NYPD por presunta colaboración con ICE durante protesta en Chinatown
Publicado el 12/02/2025 a las 13:19
- NYPD presunta colaboración con ICE
- Exigen liberar manifestantes detenidos
- Comunidades alertan por intimidación
Un día después de los arrestos ocurridos en una manifestación en el Bajo Manhattan, organizaciones proinmigrantes y líderes locales elevaron la presión pública contra el Departamento de Policía de Nueva York.
El reclamo central apunta a una supuesta colaboración entre agentes del NYPD e integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en pleno operativo.
La denuncia fue presentada por la Coalición de Inmigración de Nueva York, que encabezó una conferencia de prensa en la intersección de Howard y Centre.
El grupo exigió claridad sobre la conducta policial y defendió el respeto a las normas que rigen a Nueva York como ciudad santuario.
Señalamientos de intervención indebida
La protesta original tuvo lugar el sábado frente a un estacionamiento federal, después de que activistas alertaran sobre una posible redada de ICE.
Miembros de la comunidad aseguraron que decenas de agentes federales se encontraban en la zona, lo que elevó la tensión entre residentes y manifestantes.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
De acuerdo con la NYIC, la presencia simultánea de policías de la ciudad —quienes legalmente no pueden cooperar con ICE en casos civiles de inmigración— desencadenó enfrentamientos.
El resultado fueron múltiples arrestos y acusaciones de que la autoridad local habría actuado como apoyo operativo para la agencia federal.
Críticas directas a la actuación policial
Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición, cuestionó enérgicamente el rol del NYPD durante la protesta.
“Nueva York es una ciudad santuario, y el NYPD no tiene por qué colaborar con ICE”, afirmó ante los asistentes.
El dirigente insistió en que “la violencia ocurrida podría haberse evitado si los agentes de ICE no hubieran intensificado la tensión”, agregando que en lugar de frenar tácticas agresivas “el NYPD contribuyó a facilitar la campaña de terror de ICE”.
Pidió además la liberación inmediata de todos los detenidos y el fin de cualquier apoyo municipal a operativos federales similares.
Funcionarios locales piden rendición de cuentas
La asambleísta Marcela Mitaynes advirtió que la situación refleja el temor constante que viven muchas familias inmigrantes en la ciudad.
Sostuvo que el operativo “no programado” de ICE y las detenciones resultantes deben generar alarma en todas las autoridades.
También reclamó mayor compromiso por parte del gobierno local en cuanto a protección comunitaria y cumplimiento de protocolos humanitarios.
“Exigimos total transparencia, rendición de cuentas y respeto por la dignidad humana”, declaró la legisladora durante el encuentro.
Defensa de derechos y rechazo a la intimidación
Mitaynes añadió que la ciudad debe garantizar que “cualquier acción de cumplimiento respete el debido proceso, proteja a las familias y no recurra a la intimidación ni a la fuerza”.
“Una ciudad verdaderamente justa protege a los vulnerables”, expresó, subrayando que los neoyorquinos deben mantenerse unidos.
La concejala Sandy Nurse recordó que el NYPD tiene prohibido cooperar con ICE en tareas migratorias civiles y reclamó que la ciudad debe ser ejemplo en el respeto a los derechos constitucionales.
Su colega Shahana Hanif calificó como “inaceptable” la respuesta policial y criticó que la actuación de los agentes locales presuntamente allanara el camino para tácticas federales.
LIVE: NYers Denounce Attempted Canal Street ICE Raid and Subsequent NYPD Brutality Against Protesters @ the federally owned parking garage ICE attempted to stage out of on Saturday https://t.co/yzt7ov8yAz
— New York Immigration Coalition (NYIC) (@thenyic) November 30, 2025
Más voces comunitarias denuncian el operativo
Organizaciones presentes en la protesta también expresaron su indignación por el despliegue.
Yesenia Mata, directora de La Colmena, afirmó que lo ocurrido confirma que la ciudad rechaza la presencia de ICE y que la comunidad está lista para resistir cualquier intento de intimidación.
Señaló que, aunque el NYPD sostiene que no coopera con autoridades migratorias, “el trato hacia los manifestantes evidenció lo contrario”.
“En Staten Island, he presenciado de primera mano cómo ICE separa a las familias y daña nuestra economía local”, denunció, asegurando que no dejarán de movilizarse hasta expulsar a ICE de las calles.
Arrests on Canal Street pic.twitter.com/qzrgGluP5l
— Christopher Robbins (@ChristRobbins) November 29, 2025
Organizaciones piden liberar a los detenidos
Desde Make the Road New York, la subdirectora Natalia Aristizabal reiteró que los manifestantes ejercían su derecho constitucional.
Aseguró que fueron tratados como una amenaza y pidió la liberación total de los arrestados.
“La respuesta del Departamento de Policía de Nueva York de intensificar las tensiones, la violencia y realizar arrestos, todo para despejar el camino para ICE, va en contra del espíritu de las leyes y la cultura de nuestra ciudad”, manifestó.
El colectivo Hands Off NYC también rechazó el operativo federal y prometió continuar organizando redes comunitarias para enfrentar futuros intentos de intervención migratoria, apuntó ‘El Diario NY‘.