Acusan al conductor mexicano Patricio Cabezut de abuso sexual contra sus hijas

“Se busca a Patricio Cabezut por abuso sexual vs sus hijas. Un juez ordenó detener a @patriciocabezut acusado de agredir sexualmente a las niñas», dijo @c4jimenez.

Piden que tenga todo el peso de la ley

La acusación de la actriz incluyó la falta de aportación económica para la manutención de sus hijas y el presunto cobro de renta.

Las reacciones en redes sociales ante la orden de aprehensión contra Cabezut son diversas, algunos exigen todo el peso de la ley.

Otros expresan sorpresa, comentando que parecía una buena persona, algunos sugieren que la situación podría ser un montaje.

«A ver si no es otro montaje, tiene años que no ve a sus hijas porque la esposa no lo permite», «Me huele a otro caso de Héctor Parra», han reaccionado.