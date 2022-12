Era casi imposible que México metiera cuatro goles sin recibir, y lo fue, apenas si pudo meter la mitad de lo que necesitaba para no depender de nadie, se volvió a sacar del clóset la famosa frase del ya merito, de esa que comienza dando ánimos y termina con las esperanzas “jugamos como nunca, perdimos como siempre”.

Molesta, herida, frustrada, avergonzada, enfurecida, no se guardó nada, su rostro y sus palabras lo dijeron todo, estaba inconforme, le dolió, se vio, le caló, se notó y tanto fue que no escatimó en palabras, opiniones y críticas. Esta participación del tricolor, ha sido una de las más lamentables para la afición mexicana.

Y no solo eso, no se detuvo, sus palabras fueron más allá e incluso más acá, del interior para el exterior y para el mismo interior, fue una autocrítica, dijo, señaló a directivos, formatos del torneo mexicano y hasta las mismas televisoras, esa donde ella misma trabaja, y mostró los problemas, los desmenuzó y los exhibió.

¿QUÉ DIJO LA PERIODISTA DENISE MAERKER SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA?

Y no se perdió, el juego se ganó, lo que se perdió fue la oportunidad de llegar a octavos de final, México se quedó como siempre, en la orilla, pero ahora en la fase de grupos. Así como a la periodista le dolió, así le dolió a millones de mexicanos que como siempre, mantuvieron la fe hasta el último minuto.

Pero la comunicadora no se guardó nada para llevar, soltó todo lo que traía dentro, ni siquiera tal vez lo pensó, dijo lo que sentía y muchos están de acuerdo con ella. “Y este resultado nos pareció que amerita una reflexión, una crítica, incluso, una autocrítica, no podemos pensar que esto fue un accidente, que es cuestión del técnico, que no supo manejar un equipo que tenía para más o cambiar al presidente de la Federación se va a resolver, este es el fracaso más grande que ha tenido el futbol mexicano en los últimos 28 años”. Archivado como: Denise Maerker Selección Mexicana