Demolerán la escuela primaria Robb, donde ocurrió el tiroteo en Uvalde

¿Pararon de investigar?

“Estoy igual de frustrado, tal vez no tan frustrado como las familias que han perdido a sus seres queridos, pero me enoja no poder darles respuestas o no poder obtener respuestas para ellos”, dijo el alcalde de Uvalde molesto con las autoridades de Texas, quienes dirigen la investigación del tiroteo.

McLaughlin señaló enojado al coronel Steven McCraw, líder del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), y a los Texas Rangers por una investigación de la que no conocen detalles porque no les han informado si quiera sobre los avances, según reseñó News Channel 3.