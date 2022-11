Demócratas ganan Senado: ¿Ganan los demócratas?

El demócrata Adrian Fontes ganó el viernes el principal cargo de elección en disputa en Arizona al derrotar a su rival republicano, que asistió al acto político del 6 de enero que precedió al violento asalto al Capitolio federal y quien dijo que no habría certificado la victoria de Joe Biden en el estado, informó la agencia The Associated Press.

Fontes, que antes supervisó partes del sistema electoral en el condado más poblado de Arizona, había dicho que el republicano Mark Finchem representaba un peligro para la democracia si hubiera logrado la victoria, indicó la agencia AP. Tras las recientes victorias del partido demócrata, se espera que un último triunfo les dé la total victoria. Archivado como: Demócratas ganan Senado