Demócratas cuestionan millonario pago de EE. UU. a Guinea Ecuatorial por aceptar deportados
Publicado el 12/11/2025 a las 14:27
- Demócratas cuestionan pago a Guinea
- Senadora exige transparencia
- Guinea Ecuatorial bajo sospecha
El pago de 7,5 millones de dólares realizado por el Gobierno de Estados Unidos a Guinea Ecuatorial ha generado una fuerte polémica en el Congreso.
La senadora demócrata Jeanne Shaheen calificó el acuerdo como “sumamente inusual” y advirtió sobre los riesgos de enviar dinero público a uno de los países más corruptos del mundo.
El dinero fue entregado directamente al gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema a cambio de que el país africano aceptara migrantes deportados desde territorio estadounidense.
De acuerdo con The New York Times, este pago representa el mayor acuerdo conocido entre Washington y una nación receptora de deportados.
“Un trato sumamente inusual”
En una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, Shaheen expresó su preocupación por el uso de fondos federales para concretar el acuerdo.
“Escribo en relación con un pago de 7,5 millones de dólares realizado directamente al Gobierno de Guinea Ecuatorial por el Departamento de Estado de EE. UU. a cambio de que el país aceptara a ciudadanos de terceros países expulsados de Estados Unidos”, escribió la senadora.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
La demócrata, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, señaló que el trato plantea “serias dudas sobre el uso responsable y transparente del dinero de los contribuyentes”.
Además, destacó que este acuerdo rompe con el precedente de asistencia exterior estadounidense, ya que la entrega fue directa al gobierno africano y no a través de organismos multilaterales.
Un país con historial de corrupción
Shaheen recordó que Guinea Ecuatorial figura en el puesto 173 de 180 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional.
“La corrupción en todos los niveles de gobierno era un grave problema”, citó la senadora del informe del Departamento de Estado de 2023.
También alertó sobre los abusos de derechos humanos, la trata de personas y la falta de libertades políticas en la nación africana.
“Existen serias preocupaciones sobre la complicidad de funcionarios gubernamentales en delitos de trata”, agregó, refiriéndose al Informe sobre la Trata de Personas de 2025.
.@SenatorShaheen sent a letter to Rubio criticizing him for paying Equatorial Guinea an astounding $7.5 million to take deportees from the US who aren’t their citizens. The State Dept. has said the country has big corruption and human trafficking issues. https://t.co/XtSa4LkoRy
— Edward Wong (@ewong) November 12, 2025
Contexto político y nuevas deportaciones
El acuerdo con Guinea Ecuatorial se enmarca en la nueva política migratoria del presidente Donald Trump, quien regresó al poder en enero con la promesa de realizar la “mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos”.
En los primeros meses de su segundo mandato, la administración republicana ha cerrado tratos similares con países como El Salvador, Sudán del Sur y Ruanda.
Sin embargo, los detalles financieros de estos convenios siguen siendo confidenciales, lo que ha incrementado la preocupación de los legisladores opositores.
La Casa Blanca defiende los acuerdos argumentando que garantizan la seguridad nacional y reducen los costos de detención y deportación.
Reacciones y exigencia de transparencia
Para Shaheen y otros demócratas, el acuerdo con Guinea Ecuatorial marca un precedente peligroso.
“El hecho de que Estados Unidos esté pagando millones a un gobierno con un historial tan oscuro en materia de derechos humanos es inaceptable”, concluyó la senadora.
El Departamento de Estado aún no ha respondido oficialmente a la carta ni ha ofrecido detalles sobre el destino final del dinero transferido.
Mientras tanto, el debate continúa creciendo en el Congreso, donde los legisladores exigen claridad sobre el manejo de los fondos públicos y el alcance de los acuerdos migratorios de la administración Trump.