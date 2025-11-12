Demócratas cuestionan millonario pago de EE. UU. a Guinea Ecuatorial por aceptar deportados

Demócratas cuestionan pago a Guinea

Senadora exige transparencia

Guinea Ecuatorial bajo sospecha

El pago de 7,5 millones de dólares realizado por el Gobierno de Estados Unidos a Guinea Ecuatorial ha generado una fuerte polémica en el Congreso.

La senadora demócrata Jeanne Shaheen calificó el acuerdo como “sumamente inusual” y advirtió sobre los riesgos de enviar dinero público a uno de los países más corruptos del mundo.

El dinero fue entregado directamente al gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema a cambio de que el país africano aceptara migrantes deportados desde territorio estadounidense.

De acuerdo con The New York Times, este pago representa el mayor acuerdo conocido entre Washington y una nación receptora de deportados.

“Un trato sumamente inusual”

En una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, Shaheen expresó su preocupación por el uso de fondos federales para concretar el acuerdo.

“Escribo en relación con un pago de 7,5 millones de dólares realizado directamente al Gobierno de Guinea Ecuatorial por el Departamento de Estado de EE. UU. a cambio de que el país aceptara a ciudadanos de terceros países expulsados de Estados Unidos”, escribió la senadora.

La demócrata, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, señaló que el trato plantea “serias dudas sobre el uso responsable y transparente del dinero de los contribuyentes”.

Además, destacó que este acuerdo rompe con el precedente de asistencia exterior estadounidense, ya que la entrega fue directa al gobierno africano y no a través de organismos multilaterales.